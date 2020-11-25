مصدر: مسحة محمود علاء مدافع نادي الزمالك سلبية ولن تتم إعادتها

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك أن مسحة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، جاءت سلبية ولن تتم إعادتها مثلما تردّد على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات الأخيرة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن مدافع الزمالك المخضرم بخير ويخوض مران الفريق بشكل طبيعى ، استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي افريقيا.

وتأكد إصابة الثلاثى محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، بفيروس كورونا، قبل مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التي ستقام على ستاد القاهرة، فيما تأكدت إصابة الثلاثى أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة، من الأهلى بفيروس كورونا.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعدادًا لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا.

ويخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدي الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائي نسخة 2005، ومثلهما في ربع نهائي نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائي نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض في تلك المواجهات.