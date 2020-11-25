محمد صلاح يقود ليفربول أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

وعاد محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول في تشكيل اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا
وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة أتالانتا كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: نيكو ويليامز - جويل ماتيب - ريس ويليامز - كوستاس تسيميكاس
خط الوسط: جيمس ميلنر - كيرتس جونس - جيني فينالدوم
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي
ويحتل ليفربول المركز الأول المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط فيما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
ويتأهل ليفربول لدور الـ 16 من المسابقة حال فوزه في مباراة اليوم.
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