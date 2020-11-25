الاهلي بمن حضر.. تعليق قوي من وليد سليمان بعد الإعلان عن إصابات كورونا بالفريق

حرص وليد سليمان نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي على التعليق على اصابات الفريق الاحمر بفيروس كورونا والتي اعلنها الاتحاد الافريقي بعد اجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا.
وكتب سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور انستجرام: "تعلمنا وتربينا علي حقيقة ثابته .. " الأهلي بمن حضر ".. نعم الأهلي ينتصر بروحه لا باسماء لاعبيه".
وأكمل: زملائي في الفريق قلبي معكم .. كنت اتمني ان اكون بينكم مقاتلا من اجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة .. لكن كلي وكل جماهير الأهلي ثقتنا فيكم بلا حدود .. العبوا من اجل نادينا".
وتابع: "دعوا النسر الاحمر يحلق من جديد في سماء افريقيا .. ويتجه نحو العالمية، وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم".
جدير بالذكر أن المسحة الطبية للاعبي الاهلي والزمالك أسفرت عن الاعلان عن ٦ لاعبين ثلاثة من الاهلي وثلاثة من الزمالك هم: صالح جمعه ووليد سليمان واليو ديانج من الاهلي، عبد الله جمعه ومحمود حمدى الونش ويوسف اوباما بالزمالك.
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