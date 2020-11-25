دقيقة حدادا على الأسطورة مارادونا قبل مباراة أولمبياكوس ومانشستر سيتى

وقف لاعبو فريقى أولمبياكوس اليونانى ومانشستر سيتي الإنجليزى، دقيقة صمت، حدادا على وفاة الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قبل انطلاق المباراة المقامة حاليا على ملعب "كارايسكاكيس" فى إطار مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتى بهدف دون رد ، سجله اللاعب فيل فودين فى الدقيقة 36 من زمن المباراة .

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بأنه ستكون هناك دقيقة صمت قبل جميع مباريات دورى الأبطال التى تقام الليلة، عقب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، رسميا الحداد فى الأرجنتين لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا .

و خضع نجم برشلونة ونابولى وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموى على المخ.

وبقي مدرب فريق خيمناسيا فى المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

وكانت صحيفة " Clarín" الأرجنتينية، قد أكدت أن دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية في منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة منذ دقائق.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أولمبياكوس فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ونجح مانشستر سيتى الذى لم يقدم مستوى مميزا في الدوري من تعويض هذا فى دورى أبطال أوروبا وحقق العلامة الكاملة حتى الآن. في المقابل يدرك أولمبياكوس الذى سوف يفقد مهاجمه المصرى أحمد حسن كوكا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الخطير صعوبة المواجهة ولكن سيحاول بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يسعى من خلالها مواصلة المنافسة بكل قوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، وإذ لم ينجح سيحاول أن يحافظ على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.