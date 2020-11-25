الكاف واتحاد الكرة: نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والأهلي بدون جمهور

أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF والاتحاد المصري لكرة القدم عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة توتال CAF دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.
وتقديرًا للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد اعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى الي اقامة المباراة بدون جمهور.
يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.
وفي هذا الإطار ، يأمل الاتحادان المصرى والافريقي لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.
وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.
وهذا وفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض اليوم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
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