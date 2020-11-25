مانشستر سيتى ينهى الشوط الأول متقدما على أولمبياكوس بهدف فودين

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي أحداث الشوط الأول متقدما على مضيفه أولمبياكوس اليونانى بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب "كارايسكاكيس" ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

سجل الهدف فيل فودين فى الدقيقة 36، بعد عمل جماعي رائع، حيث وصلت الكرة لجابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى رحيم ستيرلينج الذى بدوره هيئها بطريقة رائعة بكعبه إلى فيل فودين ليسدد اللاعب الكرة مباشرة قوية على يسار الحارس.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت قبل انطلاق اللقاء حدادا على وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أولمبياكوس فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ونجح مانشستر سيتى الذى لم يقدم مستوى مميز فى الدورى بتعويض هذا فى دورى أبطال أوروبا وحقق العلامة الكاملة حتى الآن.

في المقابل يدرك أولمبياكوس الذي يفقد مهاجمه المصرى أحمد حسن كوكا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الخطير صعوبة المواجهة ولكن سيحاول بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يسعى من خلالها مواصلة المنافسة بكل قوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، وإذ لم ينجح سيحاول أن يحافظ على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو - ستونز - روبن دياز - ميندى

خط الوسط: رودرى - جوندوجان - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فودين - ستيرلينج - جيسوس