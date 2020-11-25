مارادونا والكرة الإماراتية .. نجاح إعلامي يطغى على الفشل الكروي

"أتمنى أن أعيش حياتي كلها بالإمارات"، هكذا عبر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.

وبدأت رحلة المرض طوال السنوات الماضية، وكان آخرها عندما خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احد المستشفيات، فى أوائل شهر نوفمبر الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

وأكدت تقارير صحفية أرجنتينة أن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عانى فى الساعات الأخيرة قبل وفاته من سكتة قلبية فى منزله.

ورغم حب ماردونا لدولة الامارات إلا ان التجربتنين التدربيتين مع الاندية الاماراتية لم يكتب لها النجاح الفني، لكنها نجحت ولو بنسبة معقولة، إعلاميا.

كان مارادونا قرر الدخول اللي الامارات كمدرب عبر بوابة نادي الوصل الإماراتي في 2011، حيث استهل مسيرته بانتصار على اتحاد كلباء 3-1 في مباراة ودية، وبمجرد بدء المهمة رسميا، تلقى الفريق خسارة كبيرة بنتيجة 3-4 على يد الجزيرة، قبل أن تتسبب النتائج السيئة للفريق في إقالته بعد عام واحد فقط من توليه المهمة، بإجمالي 20 انتصارا و6 تعادلات و18 خسارة.

مرت 5 سنوات قبل أن يقرر مارادونا العودة للإمارات مجددا لكن هذه المرة في الدرجة الثانية مع الفجيرة، حيث بدأ مسيرته في 7 مايو 2017 بهدف الصعود للدرجة الأولى، لكن تمت إقالته بعد تجربة دامت نحو عام تقريبا بعد الفشل في تحقيق هذا الهدف.

ويعيش العالم صدمة حاليا، بعد وفاة البطل العالمي وأسطورة أرجنتينية لن تمحى من ذاكرة عشاق راقصي التانجو، بعدما عزف لهم أجمل الألحان بأهدافه وأكمل السيمفونية بأهدافه التاريخية.