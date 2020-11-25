نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى، على ملف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقد قرر البرتغالي رحيل، محمد عواد وكريم بامبو وعمر السعيد ومحمد حسن وكاسونجو كابونجا ومصطفى فتحي.

ويبحث تقييم هذه العناصر لحسم موقفها النهائى وتحديد من يرحل على سبيل الإعارة، ومن يتم عرضه للبيع النهائى.

وتم الاستقرار على عدم قيد الثنائي محمد حسن وكريم بامبو بالقائمة الأولى للفريق الأبيض، في ظل عدم حاجة المدرب البرتغالي لخدماتهم في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو الزمالك في تسويق اللاعبين في الفترة الحالية، أو استغلالهم في إبرام صفقات تبادلية خلال الساعات القليلة المقبلة.