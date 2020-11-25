كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، ريس ويليامز، ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: جونز، فينالدوم، ميلنر.

خط الهجوم: ساديو ماني، أوريجي، محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح قد تعافى مؤخرا من فيروس كورونا الذي تعرض له عندما كان مع منتخب مصر في التوقف الدولي السابق.