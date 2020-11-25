ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبورج بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد – بواتينج – دافيد ألابا – ريتشاردز.

خط الوسط: روكا – جوريتزيكا – سيرجي جنابري – توماس مولر – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن بايرن ميونخ يسعى لتحقيق اللقب الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد التتويج به في النسخة الماضية.