كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نادي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد ريال مدريد اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، باستوني، دي فري.

خط الوسط: أشرف حكيمي، باريلا، فيدال، جاليارديني، أشلي يونج.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.