نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو تريكة يودع مارادونا بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم الدولي المصري محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على وفاة أسطورة كرة القدم العالمية ديجو أرماندو ماردونا. وعبر نجم الكرة المصرية عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حزنه الشديد بعد وفاة أسطورة كرة القدم العالمية. وقال أبو تريكة :"‏توفي دييجو أرماندو مارادونا، كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل افضل من لمسها وامتع عشاقها، يوم حزين". وتوفي أسطورة كرة القدم العالمية ديجو أرماندو ماردونا منذ قليل بعد عرضه لجلطة قلبية.