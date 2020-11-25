نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب ديانج وسليمان.. موسيماني يحدد تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملامح تشكيل المارد الأحمر ضد الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر إقامة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام 2020، والتي ستجمع الأهلي ضد غريمه التقليدي الزمالك، مساء الجمعة المُقبلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل النادي الأهلي ضد الزمالك في نهائي 27 نوفمبر كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

خط الوسط:- عمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي:- محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي.

مهاجم صريح:- مروان محسن.

يذكر أن وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة تم الإعلان عن إيجابية المسحة الخاصة بهم بفيروس كورونا الكمستجد، لذلك سيغيبون عن مواجهة الزمالك.