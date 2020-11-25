نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير للترسانة مع السكة الحديد في إفتتاح القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الترسانة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.



بدأ فريق اللترسانةاللقاء بتشكيل يضم سامح على، نانا كواكى، محمد محمود ، محمد مصطفى لالا، محمد حسين عضل، هشام رجب، عمر طارق سعيد، محمد عبدالله، إيهاب فؤاد، احمد العش ، محمد إبراهيم.



وتواجد في البدلاء أحمد حسين،بركات حجاج، على محمد، طارق يحيي، يوسف محمد بديوي، محمد مجدي، رضا سيد، أحمد عارف توتى،

حسام باولو.



بينما يتكون فريق السكة من ابراهيم شعللها،حسن بشندى،محمود أكمل،حازم شعيب, أحمد محمد بلحه، فتحي مجدى، حمودى محمد، عبد العليم

السيد،محمود كلشط، فوزى الكاشف، محمد أحمد العربي.



وتواجد في البدلاء اسلام سليمان ،احمد سيد،محمد رمزى، عادل نبيل، كمال البدوى،امادو كونى، المتولى محمود.



تقدم الترسانة بهدف طارق سعيد في الدقيقة 25 من الشوط الأول من عرضية لالا وتعادل محمد رمزى للسكة من ركلة جزاء في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.



وأدرك إيهاب فؤاد هدف الترسانة الثاني وتعادل المتولى محمود للسكة من جديد من عرضية محمد رمزى.



وأدير اللقاء الحكم نادر قمر الدولة وعاونه أحمد لطفي مساعد أول وأحمد صلاح مساعد ثانى وحكم رابع محمد عبد الغنى.

