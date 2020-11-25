نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا رسميا لتوضيح موقف دعوات حضور مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وجاء في البيان :-

"تفضل السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري مشكورا بالسماح بعدد 1000 دعوة لكل نادي لتوزيعهم على أعضاء الجمعية العمومية لحضور المباراة النهائية بين فريقي الزمالك والأهلي على لقب بطولة إفريقيا لأبطال الدوري والمزمع اقامتها يوم الجمعة القادم الموافق 27 نوفمبر بإذن الله على استاد القاهرة.

وفوجئ مندوب نادي الزمالك في الاجتماع الأمني للتنسيق للمباراة بحضور المدعو محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري بصفة مؤقتة وبما أن المبارة قارية يشرف على اقامتها الاتحاد الإفريقي فأن حضور محمد فضل الاجتماع هو اقحام للجنة الخماسية في مباراة غير خاضعة لتنظيمها ومن ثم فإن حضوره غير قانوني إلا أننا فؤجئنا باستيلائه على 500 دعوة ادعى أن منهم 250 يخصون اتحاد الكرة مع أنه لايوجد اتحاد أصلا كما استولى علي 250 دعوة بحجة انه سيرسلهم للاتحاد الإفريقي مع أن كل السادة المدعويين من الاتحاد الإفريقي لايزيدوا عن 50 شخصية محترمة يشرف مصر حضورهم .

كما فؤجأنا بأن الـ1000 دعوة التي تخص مجلس إدارة نادي الزمالك حصل عليها السيد أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب دون أي مبرر قانوني وكأنها وصاية منه على مجلس الإدارة الذي سمح معالي وزير الداخلية بتسليمهم لمجلس إدارة النادي بموجب محضر رسمي لتوزيعهم علي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك من مشجعي النادي. والمأساة أنه في الوقت الذي تسلم فيه محمد فضل الـ500 دعوة لتوزيعهم بمعرفته وبالتأكيد سيذهبون إلى ناديه السابق وفي ذات الوقت الذي تسلم أحمد الشيخ الـ1000 تذكرة الخاصين باعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك كانت حصته هو وأعضاء جمعيته العمومية البالغ عددها 300 ألف عضو عامل هو 15 تذكرة فقط وهو مالم يقصده السيد معالي وزير الداخلية من قراره وأيضا نعتقد بان السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لن يرضيه هذا العبث غير المسبوق.

لذلك يتقدم نادي الزمالك بهذا الاحتجاج للسيد السكرتير العام للاتحاد الافريقي والسيد معالي وزير الشباب والرياضة المصري.