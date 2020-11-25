وفاة دييغو أرماندوا مارادونا خبر صادم في أوساط الكرة العالمية اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - حزن شديد في أوساط الكرة العالمية، بعدما ورد خبر وفاة اللاعب الشهير دييغو أرماندوا مارادونا، وهو أحد أساطير كرة القدم العالمية والذي لعب في صفوف المنتخب الأرچنتيني والنادي البرشلوني.

حياة مارادونا

ولد مارادونا في أسبانيا في عام ١٩٦٠ وتوفى اليوم عن عمر يناهز الـ ٦٠ عاما، وذلك بسبب نوبة قلبية تعرض لها.

حيث لعب في أربع بطولات في كأس العالم، حيث كان علامة فارقة في فوز الأرجنتين على ألمانيا بالمبارة النهائية وتتويجها بكأس العالم، كما أنه فاز بالكرة الذهبية.

ومن المعروف أيضًا عنه أنه تم توقيفه عن كرة القدم لمده ١٥ شهرا في عام ١٩٩١ بعد أن أثبتت النتائج والتحاليل تعاطيه للمخدرات من نوع الكوكايين في إيطاليا، وقد حدث تقاعده من اللعب في سن ٣٧ عام وقد اكتسب وزناً زائداً وهو أمر مختلف كثيرا عن لاعبي كرة القدم، وعانى من إعتلال كبير في صحته وتدهور كبير بها، مما أدى إلى التغلب على الكوكايين وعلى زيادة الوزن.

ومن المعروف أنه مشهور جدا بإرتدائه ساعتين لكي يعرف زمن الدولة التي يتواجد بها وزمن دولته الأصلية وهي الأرجنتين.

مسيرة مارادونا الكروية

حصل على العديد من الجوائز منها ما يلي:

١. دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

٢. كأس ملك اسبانيا. (بوكا جونيور).

٣. كأس السوبر الإسباني. (برشلونه).

٤. كأس الدوري الإسباني. (برشلونه).

٥. كأس ملك أسبانيا. (برشلونه).

٦. كأس إيطاليا. (نابولي).

٧. كأس الإتحاد الأوروبي(نابولي).

٨. كأس السوبر الإيطالي. (نابولي)

٩. كأس العالم تحت ٢٠ سنه. (منتخب الأرجنتين).

١٠. كأس العالم. (منتخب الأرجنتين).

حقًا قد افتقدت كرة القدم لواحد من أساطير الكرة الشهيرة مارادونا الذي استطاع أن يبهر العالم بأسره بأجمل الأهداف فقد كان مهاجم قوي وماهر للغاية.