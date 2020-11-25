مانشستر سيتي ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.. فيديو

حقق فريق مانشستر سيتي الانجليزي، فوزا صعبا علي أولمبياكوس اليونانى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا.

سجل الهدف فيل فودين فى الدقيقة 36 من عمر المباراة؛ بعد عمل جماعي رائع، حيث وصلت الكرة لجابرييل جيسوس، داخل منطقة الجزاء، ليمررها إلى رحيم ستيرلينج والذى بدوره هيئها بطريقة رائعة بكعبه إلى فيل فودين ليسدد اللاعب الكرة مباشرة قوية على يسار الحارس.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت قبل انطلاق اللقاء حدادا على وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

وبهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 12 نقاط، بينما تجمد أولمبياكوس فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ونجح مانشستر سيتى الذى لم يقدم مستوى مميز فى الدورى الانجليزي، بتعويض هذا فى دورى أبطال أوروبا وحقق العلامة الكاملة حتى الآن.

في المقابل يدرك أولمبياكوس الذي يفقد مهاجمه المصرى أحمد حسن كوكا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الخطير صعوبة المواجهة ولكن سيحاول بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يسعى من خلالها مواصلة المنافسة بكل قوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، وإذ لم ينجح سيحاول أن يحافظ على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو - ستونز - روبن دياز - ميندى

خط الوسط: رودرى - جوندوجان - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فودين - ستيرلينج - جيسوس

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض خرافي من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2021، وارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى مانشستر سيتي عدة مرات في ظل الأزمات التي يمر بها داخل العملاق الكتالوني.

وأكدت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن هناك عرضا خرافيا من مانشستر سيتي بتقديمه عقدًا لمدة 10 سنوات قادمة، وحينها سيبلغ ميسي من العمر 43 عامًا.