ريال مدريد ضد إنتر.. هازارد يقود هجوم الملكي وبنزيما يغيب

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة إنتر ميلان في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالاتي: حراسة المرمى: كورتوا. الدفاع: ميندي، فاران، ناتشو، كارفاخال. الوسط: كروس، مودريتش، أوديجارد. الهجوم: هازارد، ماريانو، فاسكيز. وشهد التشكيل غياب الثنائي، سيرجيو راموس وكريم بنزيما، للإصابة العضلية، مع تواجد كاسيميرو العائد من إصابته بفيروس كورونا على مقاعد البدلاء.

ويستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي، نظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويحتل إنتر ميلان المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات، خلف شاختار وريال مدريد (4 نقاط لكل منهما)، وبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر برصيد 5 نقاط.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لإنتر ميلان بعد أن خسر اللقاء الماضي أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

في المقابل يسعى ريال مدريد لمواصلة تفوقه عل إنتر ميلان للمباراة الثانية على التوالي، من أجل ضمان تأهله للدور المقبل من البطولة رغم أنه يواجه غيابات مؤثرة في فريقه، حيث سيغيب كريم بنزيما، وميليتاو الذي لم يتعاف من الفيروس، وراموس وفالفيردي للإصابة.