ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بينجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ريتشاردز خط الوسط: مارك روكا - ليون جروتسكا - توماس مولر خط الهجوم: كينجسلي كومان - سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفسكي وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما يحتل سالزبورج المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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