نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مواجهات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بإقامة 8 مواجهات قوية ومرتقبة.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الأولى :



1- الشرقيه للدخان مع بنى سويف



يحل فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين ضيفاً ثقيلاً على فريق الشرقيه للدخان الصاعد من القسم الثالث بقيادة علاء إبراهيم في لقاء هام للفريقان ، بحثا عن الفوز الأول.

2- الألومنيوم مع الفيوم

على استاد الألومنيوم يخوض فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف لقاء صعب مع فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى .

3- تليفونات بني سويف مع الإعلاميين

يشهد ملعب الاسيوطى إقامة مباراة تليفونات بني سويف مع فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني.

4- بترول أسيوط مع كيما أسوان

يخوض فريق البترول بقيادة كرم جابر مواجهه صعبه نظيره فريق كيما أسوان الصاعد من القسم الثالث بقيادة عادل لحمه .

5- شبان قنا مع أسمنت أسيوط

على ملعب الشبان يلتقي فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين في لقاء صعب مع فريق أسمنت أسيوط الصاعد من القسم الثالث بقيادة هيسم صالح

6- مركز شباب سمسطا مع طهطا

يلتقي فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم بملعب سمسطا، في مواجهه ليست بالسهلة لاصحاب الديار

7- سوهاج مع ديروط

يحتضن ملعب سوهاج لقاء سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق ديروط بقيادة محمد صديق في مواجهه محفوفه بالمخاطر

8- المنيا مع قنا

يلعب فريق المنيا بقيادة شديد قناوي مع فريق قنا الصاعد من القسم الثالث بقيادة محمود إبراهيم.