نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مواجهات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني في المقال التالي
ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الأولى :
1- الشرقيه للدخان مع بنى سويف
يحل فريق بنى سويف بقيادة أيمن المزين ضيفاً ثقيلاً على فريق الشرقيه للدخان الصاعد من القسم الثالث بقيادة علاء إبراهيم في لقاء هام للفريقان ، بحثا عن الفوز الأول.
2- الألومنيوم مع الفيوم
على استاد الألومنيوم يخوض فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف لقاء صعب مع فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى .
3- تليفونات بني سويف مع الإعلاميين
يشهد ملعب الاسيوطى إقامة مباراة تليفونات بني سويف مع فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني.
4- بترول أسيوط مع كيما أسوان
يخوض فريق البترول بقيادة كرم جابر مواجهه صعبه نظيره فريق كيما أسوان الصاعد من القسم الثالث بقيادة عادل لحمه .
5- شبان قنا مع أسمنت أسيوط
على ملعب الشبان يلتقي فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين في لقاء صعب مع فريق أسمنت أسيوط الصاعد من القسم الثالث بقيادة هيسم صالح
6- مركز شباب سمسطا مع طهطا
يلتقي فريق مركز شباب سمسطا بقيادة على حسن رمضان مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم بملعب سمسطا، في مواجهه ليست بالسهلة لاصحاب الديار
7- سوهاج مع ديروط
يحتضن ملعب سوهاج لقاء سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو مع فريق ديروط بقيادة محمد صديق في مواجهه محفوفه بالمخاطر
8- المنيا مع قنا
يلعب فريق المنيا بقيادة شديد قناوي مع فريق قنا الصاعد من القسم الثالث بقيادة محمود إبراهيم.