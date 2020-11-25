الموت يفجع محمد أبو جبل في جدِّه قبل نهائي إفريقيا

تلقى محمد ابو جبل لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك خبرا مفجعا قبل مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر اقامتها الجمعة القادمة الموافق ٢٧ من نوفمبر الجاري.
وكتب ابو جبل غبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" جدي ابو ابي توفى لاحول ولا قوة الا بالله.
يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الاثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبلة.
يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.
وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.
ووفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض اليوم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
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