الموت يفجع محمد أبو جبل في جدِّه قبل نهائي إفريقيا

تلقى محمد ابو جبل لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك خبرا مفجعا قبل مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر اقامتها الجمعة القادمة الموافق ٢٧ من نوفمبر الجاري.

وكتب ابو جبل غبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" جدي ابو ابي توفى لاحول ولا قوة الا بالله.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الاثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبلة.

يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.

ووفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض اليوم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.