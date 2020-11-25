وديا.. البنك الأهلي يواجه بيراميدز استعدادا للممتاز

يخوض فريق البنك الأهلي تجربة ودية جديده أمام فريق بيراميدز في الخامسة مساء غدًا الخميس علي ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريق لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز التي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر المقبل ويفتتح الفريق مبارياته أمام وادي دجله بملعب الشرطة بالعباسية .
وكان فريق البنك الأهلي قد حقق الفوز في أولي التجارب الودية داخل معسكر اعداد الفريق بالاسماعيليه ،حيث حقق فريق البنك الأهلي الفوز علي فريق الشهداء بالاسماعيليه بثلاثة أهداف للاشيء بتوقيع كلا من أحمد علي هدفين وأحمد ياسر هدف ،ضمن إستعدادات الفريق للدورى الممتاز .
كما قرر الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف التوجه إلى الإسماعيلية السبت الماضي ،للدخول في معسكر إعداد استعداد للدورى الممتاز .
ووفرت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي توفير معسكر متميز يحقق أهداف النادي والجهاز الفني من المعسكر .
وسبق أن أعلن البنك الأهلي عن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".
يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.
وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الااستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .
وعلم "دوت الخليج " أن المدير الفنى محمد يوسف قرر الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ". وقرر الااستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .
وقرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، تكريم عيد مرازيق المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، الصاعد للدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.
وأكد محمد عبدالمنعم المشرف علي فريق الكرة بنادي البنك الأهلي أن عيد مرازيق أصبح جزءًا لا يتجزأ من نادي البنك الأهلي، لافتا الى اعتزاز إدارة النادي به؛ لما قدمه عيد خلال عامين من العمل المستمر .
من جهته، قال عيد مرازيق المدير الفنى السابق للفريق، إن النجاح الذي شهده النادي، لم يكن ليرى النور إلا بمجلس قوى ورؤية واضحة، وهذا ظهر في اللحظات الأولي منذ دخوله النادي ،مؤكدا أنه سيظل متابعا للفريق .
وتقدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، باستقالته من تدريب الفريق؛ عقب الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .
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