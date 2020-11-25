كان من عشاقه.. البابا فرنسيس يصلي من أجل مارادونا

علّق البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان على وفاة مواطنه، دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، وقال كلمات مؤثرة وصلى من أجله.

وقال الفاتيكان، اليوم الأربعاء إن البابا فرنسيس يتذكر أسطورة كرة القدم ومواطنه الأرجنتيني دييجو مارادونا بعاطفة وهو يؤدي صلاته.

والتقى مارادونا، الذي توفي يوم الأربعاء في منزله في الأرجنتين إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرانسيس في 2013 كأول بابا في أمريكا اللاتينية.

ويشار إلى أنه من المعروف عن بابا الفاتيكان عشقه لكرة القدم ولا سيما مارادونا، أعظم لاعب في تاريخ الأرجنتين، الذي قاد بلاده لإحراز كأس العالم.

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه، وعلى الرغم من مسيرته الجامحة، ودخوله السجن وانتهاء مسيرته بسبب الإدمان، ولسانه اللاذع في معظم الأوقات، إلا أن الفتى الراحل، الطفل الكبير، كان محبوبًا من الجميع.

وقبل أسبوعين من وفاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن مارادونا غادر المستشفى بعد إجراء عملية إزالة جلطة من المخ، ونقل إلى عيادة للشفاء لتلقي العلاج من إدمان الكحول.

وغادر مارادونا المستشفى في 11 نوفمبر بعد ثمانية أيام فقط من إدخاله لإجراء جراحة طارئة في الدماغ. ومع ذلك، أبقته أعراض انسحاب الكحول في المستشفى لفترة أطول.

كان مارادونا يشرب الكحول منذ عام 2004، على الرغم من ذلك، تصدرت عناوين الصحف في كأس العالم 2018 بسبب تصرفاته الغريبة في عدد من مباريات الأرجنتين. ظهر شريط فيديو له وهو يشرب التكيلا على متن طائرة، وادعى أنه "شرب كل النبيذ" قبل فوزهم على نيجيريا.