ريال مدريد ضد انتر ميلان.. هازارد يمنح الميرنجي التقدم في الشوط الاول

أنهي فريق ريال مدريد الشوط الاول متقدما بهدف دون رد في شباك إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا" إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل غياب الثنائي، سيرجيو راموس وكريم بنزيما، للإصابة العضلية، مع تواجد كاسيميرو العائد من إصابته بفيروس كورونا على مقاعد البدلاء.
ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.
ويحتل إنتر ميلان المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات، خلف شاختار وريال مدريد (4 نقاط لكل منهما)، وبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر برصيد 5 نقاط.
وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لإنتر ميلان بعد أن خسر اللقاء الماضي أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
في المقابل يسعى ريال مدريد لمواصلة تفوقه عل إنتر ميلان للمباراة الثانية على التوالي، من أجل ضمان تأهله للدور المقبل من البطولة رغم أنه يواجه غيابات مؤثرة في فريقه، حيث سيغيب كريم بنزيما، وميليتاو الذي لم يتعاف من الفيروس، وراموس وفالفيردي للإصابة.
التقى الفريقين من قبل في دوري أبطال اوروبا 3 مرات ، حيث فاز إنتر ميلان في لقاء ، بينما فاز ريال مدريد في لقائين ، وسجل لاعبي الانتر 5 أهداف بينما سجل الملكي 6 أهداف.
ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.
ويحتل إنتر ميلان المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات، خلف شاختار وريال مدريد (4 نقاط لكل منهما)، وبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر برصيد 5 نقاط.
وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لإنتر ميلان بعد أن خسر اللقاء الماضي أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
في المقابل يسعى ريال مدريد لمواصلة تفوقه عل إنتر ميلان للمباراة الثانية على التوالي، من أجل ضمان تأهله للدور المقبل من البطولة رغم أنه يواجه غيابات مؤثرة في فريقه، حيث سيغيب كريم بنزيما، وميليتاو الذي لم يتعاف من الفيروس، وراموس وفالفيردي للإصابة.
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