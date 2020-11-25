شوط أول سلبي بين ليفربول وأتالانتا في دوري الأبطال بمشاركة محمد صلاح

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أخداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي في الجولةا لرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبأ.

الشوط الأول شهد تراجعًا من ليفربول مع إهدار فريق أتالانتا لأكثر من فرصة، لكن محمد صلاح كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 45، لكن تسديدته أخطأت طريق المرمى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا،

وعاد محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول في تشكيل اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة أتالانتا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: نيكو ويليامز - جويل ماتيب - ريس ويليامز - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر - كيرتس جونس - جيني فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي

ويحتل ليفربول المركز الأول المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط فيما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتأهل ليفربول لدور الـ 16 من المسابقة حال فوزه في مباراة اليوم.