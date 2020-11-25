نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة تخطيط الأهلي تتمسك برحيل "المنبوذ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمسكت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بقرارها الفني بشأن رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل صالح جمعة عن الأهلي

ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة إعطاء مزيدا من الفرص لنجم المارد الأحمر صالح جمعة، مطالبة مجلس إدارة القلعة الحمراء بالبحث عن عرض مناسب لبيع اللاعب.

ويرى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة لم يستغل نهائيًا الفرص التي سنحت له مع الفريق الأحمر بالرغم من كثرة المدربين.

وأكد محسن صالح أن جمعة لم يكن ملتزما بالشكل الكافي بالرغم من المحاولات الكثيرة لإعادة لمستواه المعهود بعد رحيل المدرب السويسري رنيه فايلر.