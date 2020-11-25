نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يودع مارادونا بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف مهاجم يوفنتوس الايطالي، البرتغالي كريسيتيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفى اليوم الأربعاء، بأنه "ساحر لا مثيل له".



وقال مهاجم ريال مدريد السابق على الشبكات الاجتماعية "أودع اليوم صديقا والعالم يودع عبقرياً خالداً. أحد أفضل اللاعبين على مر العصور. ساحر لا مثيل له".