الأهلي ينعي دييجو مارادونا

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أحمد جودة - القاهرة -

نعى النادي الأهلي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، والذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاماً.

وذكر الأهلي على فيس بوك، اليوم الأربعاء:" ننعى أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، ونتقدم بخالص العزاء لجماهير الكرة الأرجنتينية خاصة، ومحبي كرة القدم عامة، في رحيل اللاعب الكبير".

وكان مارادونا تعرض لسكتة قلبية، صباح الأربعاء، أثناء التواجد في بلدة تيجري، ونقل دييجو بسيارة إسعاف إلى عيادة أكثر تخصصًا، لكن أسطورة الكرة الأرجنتينية فارق الحياة، مساء اليوم.

وخضع مارادونا مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الرأس.