بايرن ميونخ يحسم تأهله.. وأتلتيكو يتعرض لكبوة

بايرن ميونخ يحسم تأهله.. وأتلتيكو يتعرض لكبوةحسم بايرن ميونخ الألماني تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ريد بول سالزبورغ النمساوي 3 /- 1 يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي سلبيا.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، افتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 35، ثم جاء الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 52 وسجله ماكسيمليان ووبر لاعب ريد بول سالزبورج عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وبعدها، أضاف اللاعب البديل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 68، قبل أن يرد ريد بول سالزبورغ بهدف سجله ميرجيم بريشا في الدقيقة 73 .

ورفع بايرن ميونخ حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

أما أتلتيكو مدريد، فقد سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو، ليرفع أتلتيكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني مقابل ثلاث نقاط للوكوموتيف موسكو في المركز الثالث.

وكالات