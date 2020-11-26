ميدو يلوم الخطيب ويتقدم بشكوى ضد قناة الأهلي

قدّم الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، شكوى رسمية ضد قناة النادي الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وأعرب ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، "عن حزنه من محمود الخطيب وإدارة الأهلي؛ بسبب وصفه باللاعب الفاشل، والمدرب الفاشل، على القناة الرسمية للنادي الأهلي".

وتابع ميدو، "تم التنسيق مع إدارة قناة النهار لتقديم شكوى ضد قناة الأهلي في المجلس الأعلى للإعلام".

وقال ميدو، "لديّ عِتاب علي قناة الأهلي التي خرجت بهجوم غير مُبرَّر ضدِّي بسبب قيامي بعملي الإعلامي، ولا أعتقد أن الكابتن محمود الخطيب يقبَل بِمَا قيل في قناة النادي".

وأكد ميدو "لن أرد الإساءة بالإساءة، وسأقدِّم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الهجوم الغير مُبرَّر ضدي علي قناة الأهلي".

ويأتي ذلك بعدما انتقد الإعلامي محمد سعيد مُقدم برنامج "التريند" المذاع على قناة النادي الأهلي، أحمد حسام ميدو ووصفه باللاعب والمدرب الفاشل.

وقال محمد سعيد "كل ما قاله ميدو عن إصابة أحد لاعبي الأهلي بـ كورونا أمر عار من الصحة وهري وخلاص، ولازم تتأكد لأن دي حالة طبية وصحية، ونفشل في التدريب لكن في الإعلام لازم نشتغل صح".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي CAF، أعلن إصابة 6 لاعبين بين لاعبي الأهلي والزمالك وهم "اليو ديانج، وصالح جمعة، ووليد سليمان، والونش، وأوباما، عبد الله جمعة".