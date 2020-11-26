بايرن ميونخ يتأهل لـ دور 16 بدوري الأبطال بفوزه 3 - 1 على سالزبورج.. وبورتو يفوز على مارسيليا

حجز فريق بايرن ميونخ الألماني مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.
افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 42، قبل أن يضيف ووبر مدافع سالزبورج، الهدف الثاني للفريق البافاري بالخطأ في مرمى فريقه.
وفي الدقيقة 68، أحرز الألماني ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ، ليأتي بعده هدف سالزبورج الوحيد عن طريق بريشيا في الدقيقة 73، والذي لم يؤثر على نتيجة المباراة.
ولعب بايرن ميونخ منقوصًا عديدًا منذ الدقيقة 68 بطرد لاعبه ماركو روكا.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 12 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد سالزبورج عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.
وفي المجموعة الثالثة، فاز بورتو البرتغالي على مارسيليا الفرنسي بهدفين دون مقابل.
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