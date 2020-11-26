طلعت يوسف: الأهلي سيتأثر بغياب "ديانج".. والزمالك سيعاني بسبب "الونش"

أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري أن الأهلي سيتأثر بغياب المالي أليو ديانج بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك فى نهائي افريقيا أمام الزمالك.
وقال يوسف فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "ديانج لاعب كبير وظهر بمستوي عال للغاية مع الاهلي وتطور فى الفترة الأخيرة بينما وليد سليمان غير مؤثر بنفس غياب اللاعب المالي فيما صالح جمعة بعيد تماما عن المشاركة مع الفريق فى الفترة الماضية".
وأضاف: "الزمالك سيعاني بشدة فى خط الدفاع بسبب غياب محمود الونش الذي يقدم مستوي رائعا للغاية فى الفترة الماضية وبدائل يوسف أوباما ليس على نفس المستوي".
وتابع يوسف: خط دفاع الأهلي مكتمل عن فريق الزمالك وذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال يوسف :أرشح رامي ربيعة للمشاركة أساسيا بدلا من ياسر إبراهيم بسبب الخبرات الكبيرة التى يمتلكها والتى يحتاجها الفريق فى مثل هذه المباريات المصيرية".
وأكمل: "خط وسط الزمالك مكتمل عن الأهلي ووجود طارق حامد وفرجاني ساسي قوة ضاربة للفريق الابيض وديانج سيفقد القوة لخط وسط الأهلي".
يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.
وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.
وهذا وفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض أمس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
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