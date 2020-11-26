ريال مدريد يهزم إنتر ميلان بثنائية.. ويقترب من حسم بطاقة التأهل

ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.



التقى الفريقان من قبل في دوري أبطال اوروبا 3 مرات ، حيث فاز إنتر ميلان في لقاء ، بينما فاز ريال مدريد في لقاءين ، وسجل لاعبو الانتر 5 أهداف بينما سجل الملكي 6 أهداف.

ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويحتل إنتر ميلان المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات، خلف شاختار وريال مدريد (4 نقاط لكل منهما)، وبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر برصيد 5 نقاط.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لإنتر ميلان بعد أن خسر اللقاء الماضي أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

في المقابل يسعى ريال مدريد لمواصلة تفوقه عل إنتر ميلان للمباراة الثانية على التوالي، من أجل ضمان تأهله للدور المقبل من البطولة رغم أنه يواجه غيابات مؤثرة في فريقه، حيث سيغيب كريم بنزيما، وميليتاو الذي لم يتعاف من الفيروس، وراموس وفالفيردي للإصابة.