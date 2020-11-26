نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يجهز رامي ربيعة بديلًا لثنائي الوسط في موقعة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رامي ربيعة لاعب الفريق الأحمر للاعتماد عليه كبديل في مركز خط الوسط في مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك.

وحرص موسيماني على الحديث مع ربيعة في الفترة الماضية ومنحه بعض التعليمات الفنية حال الاعتماد عليه كبديل للثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية بعدما تأكد غياب أليو ديانج عن المباراة بسبب الإصابة بفروس كورونا.

كما قام موسيماني في منح اللاعب بعض الواجبات الخاصة بلاعب الوسط في مران الأهلي على مدار اليومين الماضيين استعدادًا للاعتماد عليه في مباراة الجمعة المقبلة وفقا لظروف اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.