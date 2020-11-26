نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي ينعي رحيل مارادونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع نادي نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء، أسطورته دييغو مارادونا، الذي توفى عن عمر 60 عاماً في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.



وكتب نادي نابولي الذي لعب له مارادونا بين 1984 و1991 على تويتر: "إلى اللقاء، وداعا دييغو" مع صورة للاعب الراحل وهو يحتفل بتسجيل هدف لنابولي. وودعت أندية إيطالية أخرى مثل روما وفيورنتينا وسامبادوريا وبارما على تويتر الأسطورة الراحلة فور الإعلان عن خبر وفاته.