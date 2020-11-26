نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اختفاء لاعب الأهلي السابق من معسكر سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.

وقال البطاوي خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".