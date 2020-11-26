شقيقه: الاتصال مع ميدو جابر انقطع فجأة.. ولا نعلم مكان تواجده.. فيديو

أكد توفيق جابر، شقيق ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا لمعرفة مكان شقيقه.

وقال "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، "الاتصال انقطع مع شقيقي فجأة، ولا نعلم مكان تواجده".

وأكد شقيق ميدو جابر "تواصلت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، وفشلت في الاطمئنان على ميدو جابر".

واستغاثت والدة لاعب كرة القدم ميدو جابر، المنضم حديثًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من أجل سرعة البحث عن نجلها عقب اختفائه من فندق إقامة فريقه. وقالت والدة اللاعب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت المذاع على شاشة "دوت الخليج"، "لا أعلم أين ابني، ولا أعرف عنه شيئا، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى". واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة أنه تحدث إليها في السابعة مساءً، وقال لها إنه سوف يغلق الهاتف قليلًا. وتحدث معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن اختفاء ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس. وقال "البطاوي"، في تصريحات عبر فضائية "النهار"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا لغرفة الملابس، لقد تعرض لعملية اختطاف". وأكد المشرف العام على الكرة، "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التصوير معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن". وتابع "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا". واستطرد المشرف العام على الكرة، "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. ثم أخذاه بالقوة خارج فندق الفريق، ولم نستطع التوصُّل إليه بعدها". واختتم معتز البطاوي، حديثه قائلا "أتمنَّي الوصول إلى أي معلومة من أجل الاطمئنان على ميدو جابر بعد واقعة اختطافه". وسيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس. ونشر شقيق ميدو جابر، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، "مفيش أي تفاصيل عن ميدو، ربنا يستر، ودعواتكم جميعًا". وكان معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أكد أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختطاف من معسكر الفريق. وتحدث المشرف العام على الكرة "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، لقد تعرض لعملية اختطاف". وأكد "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التقاط صورة معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن". وأتم "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة، وقمنا بتحرير محضر، فاختفاؤه يثير دهشتنا".

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