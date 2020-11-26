شوبير: التشكيك في مسحات كورونا للاعبي الأهلي والزمالك تهريج

وأتم:" نتمني الشفاء لجميع مصابي الفريقين ونبارك لمن تعافوا من إصابتهم يجب أن نكون أكثر عقلانية في هذا الملف كاف لايكذب ولايتجمل وتم إجراء المسحات بمنتهي الاحترافية ".

يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

ويذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.

وهذا وفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض أمس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.