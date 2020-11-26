نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو جابر تريند بسبب الاختفاء..تعرف على التفاصيل الكاملة حتى الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح اللاعب ميدو جابر لاعب النادي الأهلي السابق، ولاعب نادي سيراميك كليوباترا، والمنتقل حديثا إلى النادي من نادي المقاصة، تريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث تصدر هاشتج ميدو جاب راح فين تويتر، وكذلك اصبح تريند على موقع جوجل وذلك بعد انتشار خبر اختفاء أو خطف اللاعب.

وبدأت قصة اختفاء اللاعب ميدو جابر عندما اتصل احد أفراد أدارأة نادي سيراميك كليوباترا وهو معتز البطاوي والذي يشغل منصب المشرف العام على كرة القدم في نادي سيراميك كليوباترا، بأحد البرامج التليفزيونية وقام بعمل مداخلة تليفزيونية مع مذيع برنامج الماتش والذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

وقال معنز البطاوي أن ميدو جابر اختفى من فندق القوات المسلحة بالتجمع الخامس، حيث وصل ميدو إلى الفندق واستلم الكارت الخاص بغرفته، وأثناء محاولة فتح ودخول غرفته تفاجأ ميدو بعدم عمل الكارت وعدم فتح الغرفة، فقام باستعداء عامل الفندق لفتح الغرفة فتفاجأ بعامل الغرف يطلب منه النزول والحضور إلى اسفل، ووقف ميدو مع شخصين وتصور معهم ثم غادرا الفندق معهم.

وأضاف معتز البطاوي انهم حضروا إلى فندق القوات المسلحة وذلك للدخول في معسكر مغلق من اجل عمل التمارين الرياضية استعداد للمباريات القادمة، وان ميدو منذ مغادرته الفندق لا يعرف عنه احد شيئا، وانه تم الاتصال بأهلة، وتم الاتصال بشقيقة ووالدتها اللذان اكدوا انهم لا يعرفون مكانه حتى الآن وان تليفونه مغلقا.

من جانبه اكد شقيق ميدو جابر أن أدارة نادي سيراميك كليوباترا أبلغته باختفاء شقيقه وانهم لا يعرفون مكانه، حتى الآن وانهم حاولوا الاتصال بميدو لكن تليفونه مغلقا، وهو ما اكده شقيقه وقال لا اعرف مكان ميدو حتى الآن .

أما والدة ميدو جابر فقالت أنها لا تعرف أين ذهب ابنها حتى الآن، وقالت انه خرج من المنزل في الصباح وقال لها “لا تقلقي يا أمي سوف أتأخر ولا تقلقي لو أتصلتي في تمام الساعة السابعة بالتحديد وما ردتيتش”

وأضافت والدة ميدو مش عارفه ابني راح فين وأناشد رئيس الجمهورية بالبحث عن ابني”

من جانبها أكدت وزارة الداخلية انه تم التأكد من كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق أن ميدو جابر خرج مع الاثنين الذين ظهروا في كاميرات الفندق معه قبل الاختفاء بإرادته، وانه تم تحرير محضر بالواقعة من قبل ادارة النادي وجاري عمل التحقيقات اللازمة لمعرفة مكان تواجده، وذلك ردا لما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار خبر اختطاف أو اختفاء ميدو جابر.

ومازال حتى الآن ميدو مختفيا ومازال هاشتاج ميدو جابر فين يتصدر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي .