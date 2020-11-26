رضوان جيد حكما لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

وتم ترشيح الحكم الدولي المغربي رضوان جيد من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مفاضلة بينه والحكم الجزائري مصطفي غربال، والإثيوبي باملاك تيسيما.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الساعات القادمة عقب خضوع الحكم الدولي رضوان جيد للمسحة الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.

يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك كشف عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش، ووفقا للمسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأبيض أمس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.