ليفربول يتصدر تويتر بعد الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي

وقال آخرون "والله اتلانتا مسحو بتاريخ ليفربول هالموسم صيد سهل للفرق" و"دفاع ليفربول شوارع ده لو احنا بنلعب حجز كورة هيكون الدفاع احسن من كده ، عناصر ضعيفه حطها كلوب".
الشوط الأول شهد تراجعًا من ليفربول مع إهدار فريق أتالانتا لأكثر من فرصة، لكن محمد صلاح كان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 45، لكن تسديدته أخطأت طريق المرمى، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.
وجاء هدف أتالانتا الأول في الدقيقة 60 عن طريق إيليسيتش، ليقوم بعدها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بإجراء 4 تغييرات منها إخراج محمد صلاح في الدقيقة 61، واستبداله بروبيرتو فيرمينو.
وفي الدقيقة 64، أضاف جوسينس الهدف الثاني للفريق الإيطالي، ليؤكد انتصار فريقه.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة السابعة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الأول.
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