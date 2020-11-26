إنبي وبيراميدز سلاح سموحة لانطلاق الدوري

ويختتم سموحة مواجهاته الودية عقب انتهاء لقاء نادي إنبي استعدادا لمباراته الأولى بالدوري المصري أمام غزل المحلة يوم 11 ديسمبر.

ويهدف احمد سامي من تلك المباراتين الوصول إلي التشكيل المثالي للفريق قبل انطلاق الدوري من أجل المنافسة علي كافة البطولات إسعاد جماهير سموحة .

وحددت القرعة جدول مباريات سموحة التى يستهلها بمواجهة غزل المحلة فى الجولة الأولى، ثم تتوالى لقاءات سموحة بفرق الإتحاد السكندرى، الزمالك، وادى دجلة، سيراميكا، الإنتاج الحربى، البنك الأهلي، المقاولون العرب، بيراميدز، الإسماعيلى، الأهلى، إنبي، طلائع الجيش، المصري، الجونة، أسوان، المقاصة.

ويأمل أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تحقيق كافة البطولات مع الموج الأزرق خلال هذا الموسم والحفاظ على المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري .

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.

وأكد مرزوق خلال تصريحاته اليوم أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع إداريي فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي.

وأضاف مرزوق: أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب علي الأندية معرفة ذلك جيدا.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم واللجنة الخماسية أكدت لهم استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو ".

وتابع "النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كأس العالم للأندية، ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".

وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

وقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام وعماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مرزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.