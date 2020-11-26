أخبار الرياضة| القصة الكاملة لاختفاء ميدو جابر.. الداخلية تؤكد: خرج من الفندق مع اثنين برغبته.. ورضوان جيد حكما لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إسناد إدارة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا تحكيميا والمقرر إقامتها غدًا، الجمعة، والتي تجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي إلى الحكم الدولي المغربي رضوان جيد.

تنطلق مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة غدا، الجمعة، بصالة الدكتور كمال شلبي، بنادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.

نجح مسئولو نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، في التعاقد مع إيهاب جلال ليعود إلى قيادة الفريق من جديد.

سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن غضبه الشديد تجاه اختفاء ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا من معسكر الفريق.

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن اختفاء ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس.

قدّم الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، شكوى رسمية ضد قناة النادي الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام.