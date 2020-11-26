الدوري الأوروبي.. آرسنال يواجه مولده النرويجي بدون "النني".. وميلان يسعى للثأر من ليل

يحل فريق آرسنال الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره مولده النرويجي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة، إلا خمس دقائق مساء، على ملعب مولده، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تربعه على صدارة المجموعة الثانية، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ويفقد فريق آرسنال لخدمات نجمه المصري محمد النني في مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعرض محمد النني للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده معسكر منتخب مصر الأخير، لمواجهة توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد مولده في المركز الثاني، بـ 6 نقاط.

وتقام اليوم الخميس أيضا العديد من المواجهات المهمة، أبرزها ميلان ضد ليل، وميلان ضد لودو جوريتس البرتغالي.

ميلان ضد ليل:

يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا على ليل الفرنسي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء.

ويسعى ميلان للثأر من ليل الفرنسي بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وانتزاع صدارة المجموعة مجددا.

كان ميلان سقط أمام ليل، بثلاثية نظيفة على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات.

ويغيب عن ميلان في مباراة اليوم، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بسبب تعرضه لإصابة عضلية، خلال الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإيطالي.

على الجانب الآخر، يطمح ليل الفرنسي في تأكيد تفوقه على ميلان بانتزاع الثلاث نقاط منه في مباراة اليوم، لمواصلة تربعه على صدارة المجموعة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور القادم.

ويتصدر ليل جدول ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليل وميلان بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

توتنهام ضد لودوجوريتس:

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره لودوجوريتس، في تمام العاشرة مساء، على ستاد توتنهام.

ويطمح فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة لتصدرة تصدره لمجموعته بالدور الأوروبي.

في المقابل يأمل لودوجوريتس البلغاري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في اليورباليج.

ولم يحقق لودوجوريتس البلغاري أي نتيجة إيجابية في دور المجموعات، حيث تعرض للهزيمة في الثلاث مباريات التي خاضها.

ويتصدر توننهام جدول ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد لودوجوريتس في المركز الأخير بدون نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير أيضا بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.