الجمباز الإيقاعي يواصل تألقه في بطولات الجمهورية

حقق فريق نادي سموحة للجمباز الإيقاعي نتائج طيبة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية (كأس مصر) فردى تحت 9 سنوات مواليد 2012 والمقاومة بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. حصد نجمات سموحة النتائج التالية: النجمة نور ياسر مصطفى محمد ماضى المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة عاليا احمد سيد محمد عبد الرحمن المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة ايتن عمرو عادل عبد المنعم اباظه المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة صبا محمد عبد الله سالم طلبه جاد المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر. والنجمة خديجة وائل محمد جمال الدين عبد اللطيف المستوى الثالث والميدالية البرونزية في أداة الحر. والنجمة فاتيما محمد عبد الفتاح محمد محمد عمر المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة لوجين معتز محمد محمد عبد الرحمن المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة لارا محمد مصطفى عبده مخزوم المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة نور محمد فؤاد عبد الله ابراهيم المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة جولين محمد حسن احمد عبد الحميد المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر. والنجمة كرمه ايمن محمد مصطفى عثمان المستوى الاول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة عاليا احمد عبد المولى محمد بسه المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر. والنجمة جايانا احمد هناء الدين اسماعيل عاصم المستوى الثالث والميدالية البرونزية في أداة الحر. والنجمة فريدة عماد الدين عبد السلام المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر. والنجمة هنا اسلام محمد عادل محمد عبد العظيم المستوى الاول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة هنا حسام محمد احمد شاهين المستوى الاول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة لارا ولاء محمد توفيق المستوى الاول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة كرمه محمد ابراهيم محمد خليل المستوى الاول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة رقية احمد محمود كمال محمود المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر. والنجمة كرمه احمد بهجت مصباح احمد المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر. والنجمة لى لى اسلام فرحات احمد سعد المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر. والنجمة ديلارا احمد محمد قبارى ابراهيم المستوى الاول والميدالية الذهبية في أداة الحر. والنجمة ريناد سامى نعيم شعبان سليم المستوى الاول والميدالية الذهبية في أداة الحر. ويضم الجهاز الفني (الكابتن مى النجار مدير فني، والكابتن أحمد كرم عبد المنعم مدرب عام الأحمال واللياقة البدنية، والكابتن محمود الشويتى المدير الإداري، والكباتن بسنت مهدي عبد العظيم، وأريج إيهاب أحمد، وريناد علاء الدين العماري، وسهير سعد أبو ضيف، وليلى محمد مصطفى، وميسرة محمد أحمد، وميار جابر والى مدربين، والكابتن مصطفى على مدرب لياقه بدنية، والكباتن فريدة محمد إبراهيم نوار وحبيبة عبد المحسن وبثينة ممدوح وماجدة سمير وجنا الشامي مدربين مساعدين).

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