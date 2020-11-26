أيمن يونس ناعيا مارادونا: جعل من كرة القدم لعبة مبهرة خيالية

نعى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييجو ماردونا.

وكتب أيمن يونس من خلال حسابه الشخصي تويتر: "وفاه صانع خيال لاعبي كره القدم في العالم كله.. وفاة لاعب أسطورة جعل من كره القدم لعبه مبهره خياليه ممتعة مثيرة رشيقة.. وفاه لاعب جعل العالم كله يصفق له حتى منافسيه حتى أعداء بلده واليوم كل محبي كره القدم يبكون ذكرياتهم معاه.. وداعًا ماردونا.. وداعًا صديق خيالي في الملعب".

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

وأصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.