منتخب النسائية يبدأ غدا التجمع الأخير استعدادا لتصفيات أفريقيا

يبدأ غدا الجمعة التجمع الأخير في المعسكر المفتوح لمنتخب الكرة النسائية استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويختتم التجمع الأخير لمنتخب فراعنة النسائية بقيادة أحمد رمضان يوم الاثنين المقبل.

وأنهى أمس الأربعاء منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان التدريبات فى التجمع الرابع، استعدادا للمشاركة ضمن تصفيات البطولة الأفريقية المقبلة.

وألغى الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان تدريب فراعنة النسائية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية عقدت اجتماعا مع الجهاز الإداري للمنتخب على هامش التدريبات فى المعسكر التدريبي الجاري.

ومن المقرر قيام الدكتورة سحر عبدالحق عضو الجبلاية بمناقشة ترتيبات المعسكر المغلق المقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل والذي سيشهد أولي التجارب الودية للمنتخبين.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم وسائل الإعلام للحضور إلى ملعب دار ضباط حرس الحدود بطريق السويس كيلو أربعة ونصف وذلك بمناسبة ختام معسكر اعداد المنتخب المصري الأول ودون العشرين عامًا لكرة القدم النسائية استعدادًا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية.

واكد أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب، رضاه عن المستوى بوجه عام، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مستوى اللاعبات بسبب كم التدريبات وتلقينهن تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية، وأن مرحلة الانتقاء مستمرة حتي نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.

فيما قال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء 8 حارسات للمنتخب الأول و7 حارسات تحت 20 سنة، مشيرا إلى أن بعضهن تحت 20 سنة ولا يشاركن مع الأندية في الفريق الأول، وتم استدعائهن للوقوف على مستوياتهن وسيشاركن مع الأندية في دورى تحت 20 سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبد الحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وأضافت، أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.

وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الأعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواة للمنتخب الأول.