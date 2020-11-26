نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معروف يوسف: هذا سبب تفضيلي للزمالك عن الأهلي وفيريرا علمنا الإلتزام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى صفوف المقاولون العرب، أنه فضل الانتقال للقلعة البيضاء عن الأهلي، بسبب أصدقائه الأفارقة.

وقال معروف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فضلت الزمالك على الأهلي، لأن معظم أصدقائي الأفارقة الذين يعيشون في مصر يعشقون الزمالك وشيكابالا".

وتابع، "بكل تأكيد شعرت ببعض الضيق في كثير من الأحيان عند رحيلي عن الزمالك، لحبي الشديد للنادي، وكنت أتمنى الاستمرار، ولكن تلك هي الحياة".

وواصل، "في بداية موسم 2015 كان هناك إصرار كبير جدًا من جميع لاعبي الزمالك للفوز ببطولة الدوري الغائبة عن الزمالك منذ فترة وهو ما نجحنا في تحقيقه بالفعل".

وأشار معروف يوسف إلى أنه تعلم الالتزام من من فيريرا مدرب الزمالك السابق، الذي يعد أول طرق النجاح، موضحا أنه علمهم لعب كرة القدم من جديد.