موسيماني يحلم بتتويج أفريقي ثان على حساب الزمالك

قبل أسابيع قليلة ، لم يتردد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في توجيه التهنئة إلى السويسري رينيه فايلر المدرب السابق للفريق على تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي وذلك مع استلام درع المسابقة في نهاية الموسم.

ولم يكن موسيماني مخطئا عندما قال إنها بطولة الفريق مع فايلر ، لأن المدرب الجنوب أفريقي تولى مسؤولية الفريق بعد حسم اللقب المحلي فعليا تحت قيادة فايلر وذلك قبل سبع مراحل كاملة على ختام الموسم ووسط ظروف صعبة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا عالميا والتي ألقت بظلال قاتمة على معظم المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

ولكن موسيماني سيكون الآن على موعد مع بطولة شارك فايلر في جزء منها ولكن لا يمكن نسبها إليه حال فوز الفريق بها حيث سيكون موسيماني هو الملك المتوج على عرش هذه النسخة إذا فاز الأهلي على منافسه التقليدي العنيد الزمالك بعد غد الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.

وقبل أسابيع قليلة ، لم يكن حتى أقرب المقربين من موسيماني يتوقع أن يخوض المدرب الجنوب أفريقي نهائي هذه النسخة لاسيما وأنه ودع مع فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي فعاليات هذه النسخة من دور الثمانية، على يد الأهلي بقيادة فايلر.

ولكن رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الأهلي قبل استكمال مسيرته في هذه النسخة منح موسيماني الفرصة الذهبية لإحراز لقبه الثاني في دوري الأبطال.

وإذا نجح موسيماني في هذا بعد غد ، سيكون قد حصد اللقب في المرتين على حساب نفس الفريق حيث فاز مع فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي نسخة 2016 على الزمالك تحديدا بالتغلب عليه 3 / صفر ذهابا بجنوب أفريقيا والخسارة أمامه صفر / 1 فقط إيابا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

والحقيقة أن موسيماني استحق الحصول على هذه الفرصة الذهبية لخوض النهائي بعد غد حيث أكد جدارته رغم قصر المدة التي قضاها مع الأهلي وذلك من خلال الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة.

خلال فترة توليه الأهلي، التي بدأت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، قاد موسيماني الفريق الأحمر في سبع مباريات بمختلف المسابقات، حقق خلالها ستة انتصارات وتعادلا وحيدا، دون أن يتلقى أي خسارة، وأحرز لاعبو الفريق 14 هدفا خلال تلك الفترة، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط.

ستكون هذه هي المباراة الخامسة التي يخوضها موسيماني أمام الزمالك، حيث سبق أن واجه الفريق الأبيض في مباراتين خلال مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة عام 2016 مع صن داونز، حيث فاز أولا في القاهرة 2 / 1، ليصبح الفريق الجنوب أفريقي ثالث فريق أجنبي يتغلب على الزمالك في معقله بدوري الأبطال، قبل أن يواصل تفوقه بالفوز 1 / صفر على الفريق المصري بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، ليتجدد الموعد بينهما مرة أخرى في النهائي الذي توج من خلاله صن داونز بلقبه الوحيد في المسابقة القارية.

ويمتلك موسيماني خبرة لا يستهان بها في الملاعب الأفريقية، حيث بدأ مسيرته التدريبية عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، الذي بقي على رأس قيادته الفنية حتى عام 2007، توج خلالها معه بكأس جنوب أفريقيا عام 2005، كما حصل معه على وصافة الدوري الجنوب أفريقي موسمي 2001 / 2002 و2002 / 2003.

وتولى موسيماني منصب المدرب المساعد لمنتخب جنوب أفريقيا ما بين عامي 2006 و2010، حيث كان مساعدا للبرازيلي كارلوس ألبيرتو باريرا مدرب المنتخب الملقب بـ(الأولاد) في بطولة كأس العالم التي استضافتها جنوب أفريقيا قبل ذلك التاريخ بعشرة أعوام، قبل أن يخلفه في منصب المدير الفني للمنتخب، الذي مكث به حتى عام 2012، ليبدأ بعدها مسيرته الحافلة مع صن داونز، التي استمرت حتى العام الحالي.

وتوج موسيماني مع صن داونز بالدوري الجنوب أفريقي خمس مرات، وكأس جنوب أفريقيا مرتين وكأس دوري جنوب أفريقيا مرتين أيضا، بخلاف لقب دوري الأبطال عام 2016، وكأس السوبر الأفريقي في العام التالي.

وحصل موسيماني على العديد من الجوائز الفردية خلال مشواره التدريبي، حيث نال جائزة مدرب العام في أفريقيا عام 2016، وكذلك جائزة أفضل مدرب بدوري جنوب أفريقيا خمسة مرات، كان آخرها في موسم 2019 / 2020.

وبعد انتهاء رحلته مع صن داونز، بات موسيماني أول مدرب من القارة السمراء يتولى تدريب الأهلي، حيث يطمح للحصول على باكورة ألقابه مع نادي القرن في أفريقيا من خلال التتويج ببطولة دوري الأبطال، الغائبة عن خزائن القلعة الحمراء منذ سبعة أعوام.