صحفي بـ سكاي سبورتس: أتوقع تتويج الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

توقع محمد أمين كناني، الصحفي بشكبة "سكاي سبورتس" العالمية، فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2 - 1، في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة، الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد كناني في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": الأهلي المتوج بـ 8 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، يسعى لفرض سيطرته على القارة السمراء بتحقيق الفوز، أما الزمالك فيطمح في خطف الانتصار من أجل التربع على عرش أفريقيا مجددًا".

وتابع كناني:" في القرن الـ 21 نجد أن الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا بـ 6 مرات، بينما لم يتوج الزمالك باللقب سوى مرة واحدة".

وأصاف:" اللقاء سيكون تكتيكيًا بامتياز بين موسيماني المدير الفني للأهلي، وجايمي باتشيكو مدرب الزمالك".

وواصل:" موسيماني سبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا في موسم 2016، عندما كان مدربًا لـ فريق صن دوانز الجنوب إفريقي.

وأكمل:" توقعي الشخصي للمباراة، هو فوز الزمالك بنتيجة 2 - 1".

يذكر أن مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أثبتت أمس، الأربعاء، إصابة صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج من الأهلي بفيروس كورونا، ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الكاف، بسبب فيروس كورونا.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 4 - 1، بينما صعد الأهلي بعد تغلبه على الوداد البيضاوي 4 - 1.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويعد المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي، حسبما أشارت تقارير صحفية مغربية.

ويعد رضوان جيد وش السعد على الأهلي والزمالك، حيث أدار 3 مباريات سابقة للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز بهم الأحمر جميعا، بينما أدار لقاء وحيدًا للزمالك، كان أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الحالي، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.